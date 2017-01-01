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Подтопления образовались на Пятницкой улице в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:52
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19 июля вечером в центральной части столицы идут интенсивные ливни. Затяжные дожди привели к образованию многочисленных подтоплений на улицах Москвы. Так, в районе Замоскворечье на Пятницкой улице автомобилисты вынуждены преодолевать улицу по глубоким лужам. На беду, в настоящее время на улице демонтировано дорожное покрытие для последующей укладки нового асфальта. В этой связи уровень ливневок не соответствует уровню проезжей части. Таким образом скопившаяся влага никуда не уходит, образовав тем самым подтопления на протяжении всей улицы.

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