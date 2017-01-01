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Под Казанью в жилом доме произошел пожар

Автор:
Расизин Виталий
Дата публикации:
20:02
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В селе Осиново в Татарстане загорелась кровля жилого дома.

На видео присутствует ненормативная лексика!
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