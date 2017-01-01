Под Казанью в жилом доме произошел пожар
- Автор:
- Расизин Виталий
- Дата публикации:
- 20:02
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- 14
В селе Осиново в Татарстане загорелась кровля жилого дома.На видео присутствует ненормативная лексика!
- 14
В селе Осиново в Татарстане загорелась кровля жилого дома.На видео присутствует ненормативная лексика!
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