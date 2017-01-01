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Сильное подтопление после ливня образовалось на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:57
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На востоке Москвы после сильного ливня образовалось подтопление на бульваре Маршала Рокоссовского.

  • 26
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