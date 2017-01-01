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Сильные дожди обрушились на Тамбов

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
20:57
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Центр южного циклона принес в Тамбов сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, за двое суток с 6 утра 17 июля до 6 утра 19 июля в Тамбове выпало 57! мм осадков, это 105% от нормы всего июля (месячная норма июля в Тамбове 54 мм). Дождь шел два дня с небольшими перерывами, временами сильный и с ветром. На многих улицах города из-за плохо функционирующих ливневых канализаций дороги превратились в реки. В ближайшие дни в Тамбове и области сохранятся дожди с грозами, температура воздуха повысится до +29°.

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