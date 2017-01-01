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Двор жилого дома подтопило после сильного ливня на востоке Москвы

Автор:
89850704409
Дата публикации:
21:02
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Потоп во дворе после ливня в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского.

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