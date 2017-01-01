Двор жилого дома подтопило после сильного ливня на востоке Москвы
- Автор:
- 89850704409
- Дата публикации:
- 21:02
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- 29
Потоп во дворе после ливня в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского.
- 29
Потоп во дворе после ливня в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского.
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