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Смерчь прошёл на Чёрном море под Новороссийском

Автор:
Sensotron
Дата публикации:
00:12
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Смерчь прошёл в фарватере Новороссийска. Съемка со стороны Геленджика.

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