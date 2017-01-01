Смерчь прошёл на Чёрном море под Новороссийском
- Автор:
- Sensotron
- Дата публикации:
- 00:12
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- 5
Смерчь прошёл в фарватере Новороссийска. Съемка со стороны Геленджика.
- 5
Смерчь прошёл в фарватере Новороссийска. Съемка со стороны Геленджика.
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