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Дождь и его последствия на Ленинском проспекте

Автор:
PAREN
Дата публикации:
00:17
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Сегодня в Москве прошел дождь. Вот такое было на Ленинском проспект.

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Комментарии (0)

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