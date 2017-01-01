Подтопления появились после ливня на востоке столицы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:48
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- 17
Последствия ливня на востоке Москвы.
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29
19.07 22:19 | Uwis
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19.07 20:57 | Uwis
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18.07 20:03 | pavel2033
122
16.07 00:55 | Politex
Последствия ливня на востоке Москвы.
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