Самосвалы уничтожают дорогу в Уфимском районе Башкирии

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46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210531

Многотонные самосвалы уничтожают асфальтовое полотно на дороге в Башкирии. Об этом сообщает мобильные репортёр из Уфимского района республики. По словам местных жителей, эту автодорогу между Новыми Черкассами и Волково отремонтировали в прошлом году. Но сейчас здесь вновь зияют многочисленные ямы и выбоины. Кажется, будто дорожники не появлялись здесь много лет. По мнению людей, дорожное полотно просто не выдерживает тяжести грузовиков и разрушается. В результате трасса вновь нуждается в капитальном ремонте.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Многотонные самосвалы с частного песчаного карьера в районе Кляшевской старицы Уфы в очередной раз и прямо сейчас уничтожат асфальтовое полотно автодороги Новые-Черкассы-Волково, которую только в прошлом году капитально отремонтировали. Но и в этом году, как и в каждом предыдущем, владельцы карьера для личной наживы очередной раз бессовестно разрушают государственную и общественную дорогу, которая еще несколько лет назад была идеальной асфальтовой дорогой. Каждый год на ремонт этой дороги выделяются государственные деньги, и ее ремонтируют, затем появляются грузовики с карьера, и от дороги ни остается ничего, кроме ям по колено! И так каждый год! Происходит, с моей точки зрения, преступление против государственной и общественной собственности! Пока вся страна создает новые-качественные дороги, кто-то заколачивает барыши на общей беде. Местные жители Волково, Новых Черкассов, Черкассов, Карашиды, а так же окрестных дач и садовых участков устали от этого беспредела, а власти по факту бессильны или заинтересованы".