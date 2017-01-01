Самосвалы уничтожают дорогу в Уфимском районе Башкирии
- Автор:
- alexandr.burdygin
- Дата публикации:
- 10:42
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- 46
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Многотонные самосвалы с частного песчаного карьера в районе Кляшевской старицы Уфы в очередной раз и прямо сейчас уничтожат асфальтовое полотно автодороги Новые-Черкассы-Волково, которую только в прошлом году капитально отремонтировали. Но и в этом году, как и в каждом предыдущем, владельцы карьера для личной наживы очередной раз бессовестно разрушают государственную и общественную дорогу, которая еще несколько лет назад была идеальной асфальтовой дорогой. Каждый год на ремонт этой дороги выделяются государственные деньги, и ее ремонтируют, затем появляются грузовики с карьера, и от дороги ни остается ничего, кроме ям по колено! И так каждый год! Происходит, с моей точки зрения, преступление против государственной и общественной собственности! Пока вся страна создает новые-качественные дороги, кто-то заколачивает барыши на общей беде. Местные жители Волково, Новых Черкассов, Черкассов, Карашиды, а так же окрестных дач и садовых участков устали от этого беспредела, а власти по факту бессильны или заинтересованы".
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