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В Белгородской области река окрасилась в коричневый цвет

Автор:
laschin.andrej
Дата публикации:
10:20
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Экологическая катастрофа произошла на реке Валуй в Белгородской области. Об этом сообщают местные жители. На кадрах видно, что водоём окрасился в неестественный коричневый цвет. Рыба всплывает наверх - из-за нехватки кислорода. Карасей можно ловить голыми руками. Горожане связывают случившееся с проливными дождями, которые прошли в области. Вероятно, вместе с ливневой водой в реку попали химикаты, которыми опылялись поля в округе.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"После того, как в Белгородской области прошли проливные дожди, река Валуй вышла из берегов и окрасилась в коричневый цвет. Возможно, были подтоплены поля рядом с рекой, и химикаты, которыми опылялись поля, попали в водоем, поэтому рыба и поднимается вверх из-за нехватки кислорода в реке. Рыбу можно ловить голыми руками".

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