В Белгородской области река окрасилась в коричневый цвет
- Автор:
- laschin.andrej
- Дата публикации:
- 10:20
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- 64
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"После того, как в Белгородской области прошли проливные дожди, река Валуй вышла из берегов и окрасилась в коричневый цвет. Возможно, были подтоплены поля рядом с рекой, и химикаты, которыми опылялись поля, попали в водоем, поэтому рыба и поднимается вверх из-за нехватки кислорода в реке. Рыбу можно ловить голыми руками".
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