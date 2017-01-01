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Памятник великану Фёдору Махнову установили в центре Витебска

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:04
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В городе Витебск 20 июня 2018 года в сквере на углу улиц Маяковского и Суворова установили памятник витебскому великану Фёдору Махнову. Считается, что он был самым высоким человеком на планете - рост 285 сантиметров. И даже косвенно можно считать его рост не ниже 239 сантиметров, а размер стопы - 51 сантиметр. У Фёдора и его жены Ефросиньи ( рост которой достигал 215 сантиметров) было пять детей, тоже рослых.

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