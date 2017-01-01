Автобус протаранил кучу легковушек на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:21
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Видео: Liveleak
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