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Автобус протаранил кучу легковушек на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:21
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Этот ролик из Поднебесной о том, до чего доводит нежелание стоять в пробках. В главной роли - водитель автобуса, который в час пик таранит легковушки. И раскидывает их в разные стороны, провоцируя весьма масштабное ДТП. В соцсетях предположили, что виновник этой аварии то ли куда-то сильно спешил, то ли поддался уговорам недовольных пассажиров, то ли просто не справился с собственными нервами. Последнее, пожалуй, больше всего похоже на правду.
Видео: Liveleak

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