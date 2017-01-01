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"Первый" снег прошёл в Якутии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:13
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Не только в Красноярский край, но и в Якутию пришла зима. Здесь местами с неба тоже посыпалось. Столбики термометров устремились к нулю. Впрочем, в республике к таким сюрпризам погоды тоже привыкли и не считают снег летом чем-то аномальным.
Видео: Instagram / zhilina013877

Видео: Instagram / anastasiya_puzakova

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