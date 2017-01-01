"Первый" снег прошёл в Якутии

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:13

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210541

Не только в Красноярский край, но и в Якутию пришла зима. Здесь местами с неба тоже посыпалось. Столбики термометров устремились к нулю. Впрочем, в республике к таким сюрпризам погоды тоже привыкли и не считают снег летом чем-то аномальным.