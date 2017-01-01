В Москве дорожники укладывали асфальт во время дождя

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210545

В Москве дорожники укладывали новый асфальт во время дождя. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, работы велись накануне днём на 40 километре МКАД, на внешней стороне. Ненастье, судя по кадрам ничуть не помешало мужчинам в оранжевых жилетах стелить новое полотно. Правда, очевидцы сомневаются в качестве таких ремонтных работ в условиях непогоды.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Дорожники во время ливня укладывают асфальт. Халатность вышестоящего руководства!".