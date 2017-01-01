s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве дорожники укладывали асфальт во время дождя

В Москве дорожники укладывали асфальт во время дождя

Автор:
vladimir-mukabenov
Дата публикации:
15:10
  • 32
  • 0

В Москве дорожники укладывали новый асфальт во время дождя. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, работы велись накануне днём на 40 километре МКАД, на внешней стороне. Ненастье, судя по кадрам ничуть не помешало мужчинам в оранжевых жилетах стелить новое полотно. Правда, очевидцы сомневаются в качестве таких ремонтных работ в условиях непогоды.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Дорожники во время ливня укладывают асфальт. Халатность вышестоящего руководства!".

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

54 0
14:28 | Uwis
Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в память о погибшем фигуристе Денисе Тене
23 0
15:34 | mreportertv
Такси с пассажирами утонуло во время дождя в Смоленске
56 0
10:42 | alexandr.burdygin
Самосвалы уничтожают дорогу в Уфимском районе Башкирии
24 0
15:22 | mreportertv
Каменная глыба рухнула с горы на автомобиль в Китае
70 0
12.07 13:11 | Дмитрий
Жители Коврова возмущены качеством дорожного ремонта на Волго-Донской улице