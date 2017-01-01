Первый московский общегородской букинистический фестиваль открылся на Новом Арбате
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:18
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Первый московский общегородской букинистический фестиваль открылся на Новом Арбате. Для посетителей с 20 июля по 22 августа проходят интересные мастер классы по иллюстрированию книг, по переплетным работам. Вас научат вручную переплетать небольшие блокноты, которые станут прекрасным подарком для друзей и родных. В павильонах можно приобрести редкие книги, можно отдохнуть в библиотеке за чтением интересной книги. В таком формате фестиваль проводится впервые в столице. Фестиваль будет работать до октября.
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