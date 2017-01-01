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Большие пробки остаются после строительства моста в Нижегородской области

Автор:
wiserspoon
Дата публикации:
11:38
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Строительство моста не решило проблему с дорожными пробками в городе Бор, об этом сообщают жители Нижегородской области. По словам автомобилистов, в Нижнем Новгороде открыли новый мост через Волгу. Но огромные автомобильные заторы по пути в Бор - остались. "Виной тому железнодорожный переезд в ближайшем селении Неклюдово и пешеходный переход со светофором, а так же ограничение в 20км/ч," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В Нижнем Новгороде уже давно сделали новый мост через Волгу и новую дорогу, но пробка так и осталась. Виной тому железнодорожный переезд в ближайшем селении Неклюдово и пешеходный переход со светофором, а так же ограничение в 20км/ч. На выходные из города Бор едут тысячи машин, а после выходных обратно, и пробки как были так и остались".

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