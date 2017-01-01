Большие пробки остаются после строительства моста в Нижегородской области
- Автор:
- wiserspoon
- Дата публикации:
- 11:38
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- 33
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В Нижнем Новгороде уже давно сделали новый мост через Волгу и новую дорогу, но пробка так и осталась. Виной тому железнодорожный переезд в ближайшем селении Неклюдово и пешеходный переход со светофором, а так же ограничение в 20км/ч. На выходные из города Бор едут тысячи машин, а после выходных обратно, и пробки как были так и остались".
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