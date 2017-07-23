Процедура взвешивания боксёров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES на Пушкинской площади в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 20.07 23:36

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Процедура взвешивания боксеров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES на Пушкинской площади в Москве. Видео 1

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210564

Процедура взвешивания боксеров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES, который пройдет 21 июля в спорткомплексе " Олимпийский".Российский боксер Мурат Гассиев и его соперник украинец Александр Усик прошли официальную процедуру взвешивания накануне финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) . Вес у спортсменов оказался равным - 89.9 кг.