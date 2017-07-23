s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Процедура взвешивания боксёров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES на Пушкинской площади в Москве

Процедура взвешивания боксёров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES на Пушкинской площади в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20.07 23:36
  • 17
  • 0

Процедура взвешивания боксеров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES, который пройдет 21 июля в спорткомплексе " Олимпийский".

Процедура взвешивания боксеров, участников WORLD BOXING SUPER SERIES на Пушкинской площади в Москве. Видео 1

Российский боксер Мурат Гассиев и его соперник украинец Александр Усик прошли официальную процедуру взвешивания накануне финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) . Вес у спортсменов оказался равным - 89.9 кг.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
20.07 20:18 | LaimeLaim
Первый московский общегородской букинистический фестиваль открылся на Новом Арбате
85 0
20.07 12:35 | Svvirina
Столичные коммунальщики поливали газоны после дождя
174 0
23.07.2017 00:20 | pavel2033
День российского бокса прошёл в центре Москвы на Красной площади
216 2
11.12.2015 19:34 | wincomm
Взвешивание боксеров Roy Jones & Maccarinelli в Афимолл Сити