На строительной площадке в Новосибирске перевернулся копер, один человек госпитализирован
- Автор:
- Zloker
- Дата публикации:
- 00:38
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- 29
Около 11 часов на строй площадке в Калининском районе Новосибирска перевернулся копер (машина, забивающая сваи) в кабине которого находился машинист. После падения копера его зажало в кабине. На место прибыли спасатели. Машинист остался жив, но у него повреждена нога и он был госпитализирован бригадой СМП. Время местное.
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