На строительной площадке в Новосибирске перевернулся копер, один человек госпитализирован

Автор: Zloker Дата публикации: 00:38

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Около 11 часов на строй площадке в Калининском районе Новосибирска перевернулся копер (машина, забивающая сваи) в кабине которого находился машинист. После падения копера его зажало в кабине. На место прибыли спасатели. Машинист остался жив, но у него повреждена нога и он был госпитализирован бригадой СМП. Время местное.