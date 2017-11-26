Подготовка к ГУМ-Авторалли Gorkyclassic проходит в центре Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 11:25

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21 июля Главный Универсальный Магазин и компания Gorkyclassic, при участии генерального спонсора старейшей часовой мануфактуры Vacheron Constantin и официального партнера автомобильной компании Jaguar Land Rover, выведут на старт представительную коллекцию исторических советских марок. Свыше ста экипажей на раритетных моделях ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец» отправятся с Красной площади в стокилометровый пробег по самым знаковым историческим местам столицы.