s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ГУМ-Авторалли стартует от стен Кремля

ГУМ-Авторалли стартует от стен Кремля

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:10
  • 5
  • 0

21 июля Главный Универсальный Магазин и компания Gorkyclassic, при участии генерального спонсора старейшей часовой мануфактуры Vacheron Constantin и официального партнера автомобильной компании Jaguar Land Rover, выведут на старт представительную коллекцию исторических советских марок. Свыше ста экипажей на раритетных моделях ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец» отправятся с Красной площади в стокилометровый пробег по самым знаковым историческим местам столицы.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
11:25 | alextsaryev99
Подготовка к ГУМ-Авторалли Gorkyclassic проходит в центре Москвы
240 2
26.11.2017 13:53 | alextsaryev99
Ралли «Возрождение», посвященное Международному дню инвалида