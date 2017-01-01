ГУМ-Авторалли ретро-автомобилей стартовала на Красной площади

Автор: tim777 Дата публикации: 15:24

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В центре Москвы с Красной площади состоялся старт ретро-автомобилей. Горожане и гости столицы с интересом встречают и провожают участников ретро забега. Помахать рукой, порадоваться за наш советский автопром, который создавал надежные и узнаваемые автомобили. Поболеть за участников, послушать небольшую историю о каждом автомобиле, о его пилотах -в солнечный и теплый день- это так прекрасно! Увидеть своими глазами уникальные и хорошо сохранившиеся раритеты, почувствовать себя частицей того времени-это непередаваемые и важные ощущение для каждого зрителя. От стен Кремля ретро-автомобили направились по маршрутам заданий, которые зарегистрированные участники получили от организаторов. Горожане пришедшие посмотреть на необычные автомобили прошедших эпох ни на минуту не расставались со своими гаджетами, чтобы сделать эффектные снимки возле автолегенд.