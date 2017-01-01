После ливня в Новороссийске по улицам города потекли реки
- Автор:
- Oleg_Kochetov
- Дата публикации:
- 01:58
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- 29
С четырёх часов утра в городе Новороссийске Краснодарского края шёл сильный дождь, по всему городу текли реки, в некоторых местах проехать было не возможно. Ливневки в не справлялись! Во многих домах, в т.ч. нашем, затопило подвал. Нет электричества в центральном и некоторых других районах.
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