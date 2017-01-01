В центре столицы состоялось ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:30

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21 июля в самом сердце столицы, от стен Кремля стартовало грандиозное юбилейное авторалли ретро- автомобилей. ГУМ-Авторалли ведет свою историю с 2014 года. Очень быстро ГУМ-Авторалли выросло до самого массового и вне всяких сомнений самого престижного соревнования на классических автомобилях в стране, и по праву считается центральным мероприятием сезона. В основе его концепции – правило: соревнование за главный приз проводится на машинах отечественных марок. В ГУМ-Авторалли принимают участие раритетные модели советских марок 1930–1970 годов. Как и в предыдущие годы, Главный универсальный магазин и Автомобильное историческое общество Gorkyclassic, выведут на старт полную коллекцию раритетов советских времен: будут и монументальные правительственные ЗИЛы, и горбатые «запорожцы», и роскошные «Чайки», и стильные «Волги», и основательные «Победы», и скромные трудяги «москвичи», и вездесущие «жигули». 133 экипажа отправились по 100-километровому маршруту, пролегающему по историческим и живописным местам столицы. Некоторые модели автомобилей, созданные с невероятной тщательностью и вниманием к деталям, становились в сове время настоящим произведением искусства, а первые автомобильные ралли моментально завоевали статус одной из главных аристократических забав. Каждый заезд превращался в захватывающий спектакль, а первые гонщики непременно становились иконами стиля. Богатая хромированная отделка плавников и радиаторов, многообразие цветов, плавные изгибы и агрессивная угловатость раритетных моделей и сегодня будят воображение и вызывают восторг.