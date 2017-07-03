В центре Москвы на Красной площади состоялся выпуск курсантов, студентов и слушателей вузов МЧС России

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:29

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21 июля на Красной площади состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску курсантов, студентов и слушателей вузов МЧС России. В нем приняли участие выпускники Академии гражданской защиты и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России – всего более 620 специалистов. Дипломы с отличием вручили 183 выпускникам, из них 22 получили золотые медали «За особые успехи в учении». На торжестве присутствовали руководство МЧС России, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области, представители общественности. В 2018 году 6 вузов МЧС России окончили 1650 курсантов и гражданских специалистов. Подготовкой будущих сотрудников министерства занимаются Академия гражданской защиты МЧС России, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Уральский институт ГПС МЧС России и Ивановская пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России. Среди выпускников этого года 1240 человек пойдут служить в Федеральную противопожарную службу на должности младшего и среднего начальствующего состава: начальники и заместители начальников пожарных частей, начальники караулов, дознаватели, инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты Центров управления в кризисных ситуациях, старшие диспетчеры и другие. В вузах МЧС России получают высшее образование студенты из более чем 10 зарубежных стран. В этом году более 70 человек получили дипломы, вернулись на родину, где будут работать в спасательных ведомствах своих стран. Источник: http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33786321/