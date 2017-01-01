Проливные дожди идут в Воронеже
- Автор:
- ZhenyaSherbinin
- Дата публикации:
- 18:00
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- 6
Целую неделю в Воронеже идут дожди с осенней прохладой и дифицитом солнца.
- 6
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70
03.07 11:11 | Alyshov
Целую неделю в Воронеже идут дожди с осенней прохладой и дифицитом солнца.
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