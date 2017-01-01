На Центральной аллее ВДНХ появились интерактивные объекты — театральные зрительные залы

Автор: Uwis Дата публикации: 01:45

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210593

В рамках 4-го фестиваля искусств "Вдохновение" на Центральной аллее ВДНХ появились интерактивные объекты — театральные зрительные залы разной конфигурации, которые станут полем для творческих опытов.В Горизонтальном театре неподалеку от фонтана «Каменный цветок» беспорядочно расставлены стулья, на каждом из которых написана небольшая инструкция, мотивирующая гостей начать творчески осваивать пространство. Каждый зритель здесь может стать одновременно наблюдающим и объектом наблюдения. Из этой истории по внутреннему импульсу участников могут рождаться внезапные перформансы, спонтанные спектакли. Внутри архитектурной группы фонтана «Дружба народов» расположились Карманный театр, в котором люди могут изучить содержимое своих карманов и придумать мини-спектакль с этими предметами, и Театр одного зрителя: в нем можно будет выступить с песней, признаться в любви или поставить свой моноспектакль.