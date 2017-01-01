На Центральной аллее ВДНХ появились интерактивные объекты — театральные зрительные залы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:45
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- 23
В Горизонтальном театре неподалеку от фонтана «Каменный цветок» беспорядочно расставлены стулья, на каждом из которых написана небольшая инструкция, мотивирующая гостей начать творчески осваивать пространство. Каждый зритель здесь может стать одновременно наблюдающим и объектом наблюдения. Из этой истории по внутреннему импульсу участников могут рождаться внезапные перформансы, спонтанные спектакли. Внутри архитектурной группы фонтана «Дружба народов» расположились Карманный театр, в котором люди могут изучить содержимое своих карманов и придумать мини-спектакль с этими предметами, и Театр одного зрителя: в нем можно будет выступить с песней, признаться в любви или поставить свой моноспектакль.
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21.07 23:30 | LaimeLaim
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