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Бензовоз увяз в грязи на паромной переправе в Бодайбо

Автор:
89246522124
Дата публикации:
11:46
  • 38
  • 0

На выезде с паромной переправы в Бодайбо застрял тяжелый бензовоз. Большегруз толкали даже паромом.

  • 38
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