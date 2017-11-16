Бензовоз увяз в грязи на паромной переправе в Бодайбо

Автор: 89246522124 Дата публикации: 11:46

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На выезде с паромной переправы в Бодайбо застрял тяжелый бензовоз. Большегруз толкали даже паромом.