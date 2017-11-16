Бензовоз увяз в грязи на паромной переправе в Бодайбо
- Автор:
- 89246522124
- Дата публикации:
- 11:46
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- 38
На выезде с паромной переправы в Бодайбо застрял тяжелый бензовоз. Большегруз толкали даже паромом.
- 38
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61
19.07 19:55 | Аноним
На выезде с паромной переправы в Бодайбо застрял тяжелый бензовоз. Большегруз толкали даже паромом.
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