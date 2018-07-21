Лобовое столкновение на Елизаветинском шоссе в Краснодаре: один человек погиб (авторегистратор, 21.07.2018 г.)

Автор: Korjik75 Дата публикации: 17:30

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На полосе с односторонним движение на Елизаветинском шоссе на въезде в город Краснодар произошло лобовое столкновение. Машина двигалась из Краснодара по разделённой полосе дороги против движения. Произошло лобовое столкновение с переворотом автомобилей, не вольным свидетелем которого и стал мой видеорегистратор. Как позже писалось в новостях, один человек погиб и еще трое в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.