s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Последствия урагана в селе Коростово Рязанской области (21.07.2018 г.)

Последствия урагана в селе Коростово Рязанской области (21.07.2018 г.)

Автор:
Dmitriy14
Дата публикации:
17:51
  • 54
  • 0

Сильнейший ураган обрушился на нас в лесу в селе Коростово Рязанского района Рязанской области. Ветер ломал деревья и выкорчевывал их с корнем. Сам ураган заснять не смог, пришлось срочно эвакуироваться в безопасное место на полянку в лесу. Село осталось без электричества и воды, порвана высоковольтная линия.

  • 54
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
19:28 | Sergey-pro1975
В Краснодаре после дождя оказались затоплены многие улицы
139 0
11.07 10:16 | mreportertv
Смерч поднял в воздух человека под Одессой
112 1
06.07 20:20 | tim777
Аварийные службы ликвидируют последствия крупного пожара на Пятницкой улице в центре Москвы
140 2
06.07 18:19 | Vitalii901
В Рязани произошло серьезное ДТП