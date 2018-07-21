Последствия урагана в селе Коростово Рязанской области (21.07.2018 г.)

Автор: Dmitriy14 Дата публикации: 17:51

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Сильнейший ураган обрушился на нас в лесу в селе Коростово Рязанского района Рязанской области. Ветер ломал деревья и выкорчевывал их с корнем. Сам ураган заснять не смог, пришлось срочно эвакуироваться в безопасное место на полянку в лесу. Село осталось без электричества и воды, порвана высоковольтная линия.