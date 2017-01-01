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Паводок размыл дамбу в Благовещенске

Автор:
coolikov
Дата публикации:
11:46
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Паводок размыл дамбу в Благовещенске. ЧП попало в объектив местного мобильного репортёра. Сообщается, что на повреждённом гидротехническом сооружении ведутся работы по строительству моста через реку Амур из России в Китай. Как видно на записи, потоком воды также смыло подъемный автокран.

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