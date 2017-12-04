s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс

В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:46
  • 29
  • 0

В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
11:38 | wiserspoon
Большие пробки остаются после строительства моста в Нижегородской области
150 0
04.12.2017 09:27 | 123di
Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый (ВИДЕО)
39 0
09:52 | mreportertv
В Иркутской области горит тайга
155 0
30.05 11:12 | kyccok
"Новый" способ ремонта дороги придумали в Усть-Куте
88 0
18.12.2017 17:01 | Harlam
Нашествие крыс во дворе дома в районе Северное Измайлово в Москве