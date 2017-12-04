В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:46
-
- 29
В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс.
- 29
Ещё
150
04.12.2017 09:27 | 123di
155
30.05 11:12 | kyccok
88
18.12.2017 17:01 | Harlam
В Усть-Куте во дворах жилых домов бегают полчища крыс.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)