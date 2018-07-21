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Сильный ливень прошёл на северо-западе столицы в районе Митино

Автор:
mars66
Дата публикации:
16:10
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Сильный ливень прошёл на северо-западе Москвы в районе Митино.

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