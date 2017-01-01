"Газель" врезалась в дерево на Малой Пироговской улице в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:26

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22 июля в центре Москвы в районе Хамовники произошло ДТП. На Малой Пироговской улице фургон "Газель" выехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель "Газели" двигался по Малой Пироговской улице в направлении улицы Россолимо. В районе дома №1 водитель вероятно не заметил наклонившееся над проезжей частью дерево и продолжил движение не меняя траектории. В результате грузовой отсек автомобиля "Газель" задел крону дерева, повредив при этом обшивку. Водитель фургона потерял управление, машина сместилась правее и выехала на тротуар, где фургон сбил дорожный знак и врезался в дерево. В результате ДТП фургон "Газель" получил различные механические повреждения. Водитель "Газели" вероятно не стал вызывать сотрудников ГИБДД, а выставив знак аварийной остановки, скрылся с места ДТП. Не исключено что ликвидировать последствия ДТП будет решено собственными силами без оповещения оперативных служб.