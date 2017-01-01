ДТП с участием мотоцикла произошло на Волгоградском проспекте в Москве: пострадало 2 человека
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19:45
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22 июля на Волгоградском проспекте возле метро Текстильщики произошло массовое ДТП. Столкнулись два "Опеля", "КИА", "Лада Ларгус" и мотоцикл. Все автомобили разбросало по проезжей части, а у мотоцикла от удара переднее колесо вывернуло вверх. Как рассказал один из очевидцев, пострадал мотоциклист и один из водителей. Движение в сторону области было сильно затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД, "Дорожный патруль" ЦОДД и пожарный расчет.
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