ДТП с участием мотоцикла произошло на Волгоградском проспекте в Москве: пострадало 2 человека

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:45

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22 июля на Волгоградском проспекте возле метро Текстильщики произошло массовое ДТП. Столкнулись два "Опеля", "КИА", "Лада Ларгус" и мотоцикл. Все автомобили разбросало по проезжей части, а у мотоцикла от удара переднее колесо вывернуло вверх. Как рассказал один из очевидцев, пострадал мотоциклист и один из водителей. Движение в сторону области было сильно затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД, "Дорожный патруль" ЦОДД и пожарный расчет.