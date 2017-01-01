С родины С. А. Цвылёва - тихвинского и псковского литератора и краеведа (фото)

Автор: Leobr Дата публикации: 20:24

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В эти дни во Пскове проходят разные мероприятия, посвященные 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Города Псков и Тихвин связывают не только звания "Город воинской славы" и "Ганзейский город", но и например следующее. Недалеко от Тихвина есть поселок и маленькая железнодорожная станция Цвылево. Они носит имя известного в позапрошлом веке купца и предпринимателя Александра Ефремовича Цвылева, владевшим поместьем "Иссадский бор" - управляющим поместья Исадский бор, в котором управляющим поместьем Матиссеном Александром Федоровичем был построен лесопильный завод. Кроме этого здесь были мельница, кирпичный завод и многое другое. Имущество поместья А. Е. Цвылева, как рассказала его праправнучка Алексеева Анастасия (со слов деда) не было разграблено, так как он сам еще в 1916 году раздал своё имущество крестьянам и приказчикам. Сын Сергей Александрович, хорошо знакомый в городе Пскове, как ученый-краевед и библиотечный работник - до этого много успел сделать в родном поселке Иссадский Бор (потом Цвылево) и в городе Тихвин. Об этом нам рассказывают библиограф по краеведению Тихвинской Центральной районной библиотеки имени И. П. Мордвинова (коллеги Сергея Александровича по краеведению) и жители поселка Цвылево. На месте бывшего поместья уже построен храм Георгия Победоносца, в кладке стен были использованы старинные кирпичи, собранные по всей области. Главный инициатор и автор проекта строительства храма и всего мемориального комплекса - Александр Алейник, житель Цвылёво. Вот такая историческая связь между посёлком Цвылёво, что возле древнего Тихвина - и Псковом.