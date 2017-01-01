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Пожар в выселенном здании произошёл на Илловайской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:15
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22 июля на Илловайской улице в выселенном одноэтажном здании произошёл пожар. Пожарных вызвали работники автосервиса находящегося по соседству. По прибытии первых пожарных расчетов, огонь начал распространяться на крышу. Были оперативно проложены магистральная и рабочая линии, было подано два водяных ствола. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, возгорание было локализовано, а вскоре ликвидировано. На место пожара привлекались две поливомоечные машины. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. При пожаре никто не пострадал.

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