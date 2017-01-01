В Москве открылась новая железнодорожная платформа «Окружная»
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22.07 22:21
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Создание современного ТПУ «Окружная» началось ещё в 2011 году, а 10 сентября 2016 года рядом с существующей платформой «Окружная» Савёловского направления МЖД появилась одноимённая станция Московского центрального кольца (МЦК). В марте этого года открылась новая станция метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Станция метро была введена в эксплуатацию с одним южным вестибюлем, северный вестибюль «Окружной» ещё строится и будет открыт позднее.
Следующим этапом создания удобного ТПУ стала реконструкция железнодорожной платформы «Окружная», предусматривающая строительство новой островной платформы вместо двух береговых. Новая платформа перенесена ближе к МЦК. Это позволит организовать удобную пересадку на станцию МЦК по принципу «сухие ноги», а после открытия северного вестибюля станции метро все 3 станции будут иметь удобные пересадки.
Перенос двух главных путей Савёловского направления на новую эстакаду позволит приступить к следующему этапу строительства — на месте существующей железнодорожной насыпи и старого путепровода будет построена ещё одна эстакада для 3-го и 4-го главных путей, по которым будет организовано движение скоростных электропоездов (в т.ч. аэроэкспрессов).
На этом строительство не закончится. Под железнодорожными эстакадами будут построены участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, что позволит завершить формирование одного из крупнейших ТПУ в северной части столицы.
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22.07 19:32 | PAREN
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