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В Москве открылась новая железнодорожная платформа «Окружная»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22.07 22:21
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В Москве 22 июля успешно завершился очередной этап строительства одного из самых важных транспортно-пересадочных узлов города — первых пассажиров приняла новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги. «Окружная» стала первой платформой, перенесённой на новое место в рамках проекта интеграции радиальных железнодорожных линий с МЦК. Пока платформой могут воспользоваться лишь пассажиры, которые следуют в сторону области. В течение месяца строители обещают перестыковать пути в сторону Москвы и для маломобильных граждан запустить лифт.

Создание современного ТПУ «Окружная» началось ещё в 2011 году, а 10 сентября 2016 года рядом с существующей платформой «Окружная» Савёловского направления МЖД появилась одноимённая станция Московского центрального кольца (МЦК). В марте этого года открылась новая станция метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Станция метро была введена в эксплуатацию с одним южным вестибюлем, северный вестибюль «Окружной» ещё строится и будет открыт позднее.

Следующим этапом создания удобного ТПУ стала реконструкция железнодорожной платформы «Окружная», предусматривающая строительство новой островной платформы вместо двух береговых. Новая платформа перенесена ближе к МЦК. Это позволит организовать удобную пересадку на станцию МЦК по принципу «сухие ноги», а после открытия северного вестибюля станции метро все 3 станции будут иметь удобные пересадки.

Перенос двух главных путей Савёловского направления на новую эстакаду позволит приступить к следующему этапу строительства — на месте существующей железнодорожной насыпи и старого путепровода будет построена ещё одна эстакада для 3-го и 4-го главных путей, по которым будет организовано движение скоростных электропоездов (в т.ч. аэроэкспрессов).

На этом строительство не закончится. Под железнодорожными эстакадами будут построены участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, что позволит завершить формирование одного из крупнейших ТПУ в северной части столицы.

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