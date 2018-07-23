23 июля 2018 года Тихвинский мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова отмечает 74 года - музыкальное поздравление

Автор: Leobr Дата публикации: 00:57

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23 июля 2018 года Тихвинский мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова отмечает 74 года со дня открытия. Накануне тихвинцы получили музыкальной подарок - в Концертном зале Дома-музея выступила студентка Новгородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Софья Макарова. В программе - "Из мира оперетты" (в прошлом году Софья здесь пела классические произведения и советские песни).