s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  23 июля 2018 года Тихвинский мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова отмечает 74 года - музыкальное поздравление

23 июля 2018 года Тихвинский мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова отмечает 74 года - музыкальное поздравление

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:57
  • 6
  • 0

23 июля 2018 года Тихвинский мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова отмечает 74 года со дня открытия. Накануне тихвинцы получили музыкальной подарок - в Концертном зале Дома-музея выступила студентка Новгородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Софья Макарова. В программе - "Из мира оперетты" (в прошлом году Софья здесь пела классические произведения и советские песни).

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
22.07 20:24 | Leobr
С родины С. А. Цвылёва - тихвинского и псковского литератора и краеведа (фото)
68 0
07.07 17:39 | Leobr
Тихвин отмечает 55-летие машиностроения