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Лобовое столкновение двух автомобилей в Серпухове запечатлела камера наблюдения

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
03:03
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Жёсткой аварией закончилась встреча любителей китайского автопрома на улице Пролетарская в подмосковном Серпухове. Водитель за рулём чёрного Geely "Emgrand 7" при повороте не уступил дорогу светлому кроссоверу Great Wall "Hover H5" и разбил себе в "total" переднюю часть корпуса машины... К счастью рядом оказался экипаж "Скорой помощи", который оказал помощь женщине с ребенком из пострадавшего автомобиля и увёз в больницу его водителя. Через несколько часов оба автомобиля увезли на эвакуаторах.

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