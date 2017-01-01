Лобовое столкновение двух автомобилей в Серпухове запечатлела камера наблюдения
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 03:03
-
- 25
Жёсткой аварией закончилась встреча любителей китайского автопрома на улице Пролетарская в подмосковном Серпухове. Водитель за рулём чёрного Geely "Emgrand 7" при повороте не уступил дорогу светлому кроссоверу Great Wall "Hover H5" и разбил себе в "total" переднюю часть корпуса машины... К счастью рядом оказался экипаж "Скорой помощи", который оказал помощь женщине с ребенком из пострадавшего автомобиля и увёз в больницу его водителя. Через несколько часов оба автомобиля увезли на эвакуаторах.
- 25
Комментарии (0)