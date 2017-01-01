Асфальт превратился в руины на дороге "Янтиково-Можарки" в Чувашии

Автор: kushnirchuk Дата публикации: 11:21

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210644

Автомобилисты Чувашии едут здесь либо с черепашьей скоростью, либо по обочине. А всё из-за ям, которые сплошь покрывают эту дорогу деревни Янтиково в село Можарки. На проезжей части от асфальта практически ничего не осталось. Кругом - одни колдобины и рытвины. При этом, к населённому пункту, по словам местных жителей, ведёт только эта дорога.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Ежегодно, приезжая отдохнуть в деревню Кичкеево Янтиковского района Чувашской республики, приходится ехать на первой и второй передаче через село Можарки. Дорога одна, вокруг поля. Из-за ям все едут по обочине, нарушая правила. Говорят, по документам эта дорога отремонтирована. Ямочный ремонт был в позапрошлом году. Когда будет новый асфальт, вообще не известно. Хочется достучаться до местной власти, чтобы хотя бы ямочный ремонт провели".