Асфальт превратился в руины на дороге "Янтиково-Можарки" в Чувашии
- Автор:
- kushnirchuk
- Дата публикации:
- 11:21
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Ежегодно, приезжая отдохнуть в деревню Кичкеево Янтиковского района Чувашской республики, приходится ехать на первой и второй передаче через село Можарки. Дорога одна, вокруг поля. Из-за ям все едут по обочине, нарушая правила. Говорят, по документам эта дорога отремонтирована. Ямочный ремонт был в позапрошлом году. Когда будет новый асфальт, вообще не известно. Хочется достучаться до местной власти, чтобы хотя бы ямочный ремонт провели".
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