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Жители Тольятти устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам города

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:48
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Затопило улицы из-за дождей так, что пешком не пройти, и нет желания садиться за руль? Тогда - вот лайфхак от пары жителей Тольятти. Использовали в качестве транспортного средства самый обыкновенный надувной матрас. Как оказалось, для передвижения в столь экстремальной ситуации годится ничуть не хуже, чем какой-нибудь катер или лодка. Многие в соцсетях оценили остроумие и находчивость героев ролика. Хотя, как сообщается, нашлись и недовольные юзеры: настаивают, что такой заплыв провоцирует аварийно-опасные ситуации. Да и вообще, мол, водителям во время наводнения - не до смеха.
Видео: YouTube / 63ru


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