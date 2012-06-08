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Житель Ленинградской области гоняет по улицам на гироскутере-табуретке

Автор:
Intuist
Дата публикации:
14:30
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Что будет, если к гироскутеру добавить табуретку? Довольно удобное средство передвижения. Вот - видеодоказательство от жителя Ленинградской области. По словам местного Кулибина, чтобы соорудить необычную конструкцию достаточно лишь гироскутера, табуретки, двух досок и двух гвоздей. Особый механизм позволяет гонять по улице и даже совершать развороты на месте. "Управляется довольно просто, как говорится, сел и поехал," - добавляет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Управляемый полет при помощи гироскутера, табуретки, двух досок и двух гвоздей. Задние ножки табуретки я прибил к доскам, передние свободны, что и позволяет рулить ногами нажимая на одну из "педалей". Можно и на месте разворачиваться, наклонившись назад и поддав газку одной ногой. Интересно, что управляется довольно просто, как говорится, сел и поехал. На видео как раз мой первый полет".


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