Житель Ленинградской области гоняет по улицам на гироскутере-табуретке
- Автор:
- Intuist
- Дата публикации:
- 14:30
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- 13
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Управляемый полет при помощи гироскутера, табуретки, двух досок и двух гвоздей. Задние ножки табуретки я прибил к доскам, передние свободны, что и позволяет рулить ногами нажимая на одну из "педалей". Можно и на месте разворачиваться, наклонившись назад и поддав газку одной ногой. Интересно, что управляется довольно просто, как говорится, сел и поехал. На видео как раз мой первый полет".
- 13
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00:57 | Leobr
645
08.06.2012 23:29 | tim777
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