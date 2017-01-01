Лютая гроза гремит над центром Донецка
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 14:47
-
- 11
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Сейчас в центре Донецка бьют молнии, громыхает дикий, громкий, страшный гром. То льет, то не льет, деревья шатаются в порывах. Утром особо ничто не предвещало, только жарко было, быстро с утра увеличилась жара. Потом потемнело. Начиналось с ветра: открыла окно, и сквозняк разбросал по комнате аж в коридор бумаги и флажки. Потом сильный дождь, и потом понеслось: молния и за ней вскоре гром. Даже свет моргнул. Во время грома и молнии дождь ослаб".
- 11
Ещё
197
19.07 20:00 | Kombain
44
16.07 11:01 | natalitvinenko
180
03.07 15:09 | Greening
Комментарии (0)