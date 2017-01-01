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Лютая гроза гремит над центром Донецка

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
14:47
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Лютая гроза разразилась над центром Донецка. В небе над городом бьют молнии, громыхает дикий, громкий, страшный гром. Временами льёт сильный дождь. Осадки сопровождаются мощными порывами ветра: деревья шатаются в порывах, рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Сейчас в центре Донецка бьют молнии, громыхает дикий, громкий, страшный гром. То льет, то не льет, деревья шатаются в порывах. Утром особо ничто не предвещало, только жарко было, быстро с утра увеличилась жара. Потом потемнело. Начиналось с ветра: открыла окно, и сквозняк разбросал по комнате аж в коридор бумаги и флажки. Потом сильный дождь, и потом понеслось: молния и за ней вскоре гром. Даже свет моргнул. Во время грома и молнии дождь ослаб".

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