Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 23 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:08
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- 47
В программу, показанную в эфире 23 июля, вошли кадры о том, как самолёт упал при попытке взлететь в США, кадры о том, как экстримал на вертолёте пролетел через каньон в США и кадры о том, как паводок смыл временную опору с краном в Амурской области.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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