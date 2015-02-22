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100-километровый забег по лесам, полям, грязи и воде устроили в Суздале

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:24
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Жители 30 стран и 400 городов России - встретились в Суздале, чтобы принять участие в 4-ом крупнейшем в России ультрамарафоне "Golden Ring Ultra Trail 100". Тем самым - испытать себя. Бежали по пересечённой местности, по лесам и полям. Вброд форсировали канавы и овраги, порой - по грудь в воде. Всего - преодолели маршрут длиной в 100 километров. А заодно - сняли потрясающие кадры своего забега-приключения.


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