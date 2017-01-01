Грузовик вылетел с эстакады на шоссе Энтузиастов в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:41
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На востоке Москвы произошло ДТП. На шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра на путепроводе через железнодорожные пути грузовик вылетел с проезжей части, пересек травмайные пути и вылетел вниз, пробив бетонное ограждение. По предварительным данным авария произошла из-за возникшей неисправности тормозной системы и водитель решил остановить грузовик об стену. Сам водитель не пострадал, упавший грузовик перекрыл выезд на шоссе Энтузиастов у дома 17. Для ликвидации последствий аварии на место вызван пожарно-спасательный кран.
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