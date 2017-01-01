Пожар Черногорского полигона ТБО в республике Хакасия душит жителей Черногорска
- Автор:
- dgdernovykh
- Дата публикации:
- 23.07 23:56
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С 21 июля 2018 года горит Черногорская свалка в республике Хакасия (на этот полигон свозит мусор большая часть республики: Абакан, Черногорск, Саяногорск, Усть -Абаканский район). Свалка находиться рядом с городом Черногорском. Жителям Черногорска не открыть окна в 30-ти градусную жару, не чем дышать, обращения в МЧС, пожарную службу, Росприроднадзор республики Хакасия ничего не дали.
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