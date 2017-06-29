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Цветочная клумба в виде дорожного знака появилась в Подмосковье

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23.07 22:57
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В Подмосковье дорожные знаки украсили живыми цветами. С такой инициативой выступили сотрудники ДПС, а их предложение поддержали работники общественной палаты Одинцовской районной администрации и МБУ «Одинцовского городского хозяйства». Заручившись поддержкой данных структур, дизайнеры создали из цветов дорожный знак – ограничение скорости до 60 км/ч. Он расположен на Можайском шоссе. Композиция из петуний выполнена в точной копии дорожного знака: чёрные цифры на белом фоне с красной контуром. Такой знак заставляет обращать на себя внимание и напоминают водителям, что в черте города необходимо снизить скорость до 60 км/ч. У многих жителей, правда, такой знак ассоциируется с похоронным венком.

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