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Спасательная операция по спуску грузовика с путепровода завершилась на шоссе Энтузиастов в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
23.07 22:58
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23 июля грузовик гружёный паллетами со стройматериалами слетел с путепровода на шоссе Энтузиастов. Как рассказал один из очевидцев, водитель не справился с управлением видимо из-за неисправностей в тормозной системе и со второго ряда пересёк полосу для общественного транспорта, перескочил через бордюрный камень, далее пересёк трамвайные пути, сбил несколько секций гранитного ограждения и остановился тогда, когда кабиной упёрся в асфальт проходящей внизу дороги. К счастью, никто не пострадал. К месту был вызван спасательный кран для ликвидации последствий аварии. При помощи тросов из под машины извлекли большие куски разбитого ограждения, потом сам грузовик спустили вниз.

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