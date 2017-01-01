Спасательная операция по спуску грузовика с путепровода завершилась на шоссе Энтузиастов в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 23.07 22:58

66

66 0

23 июля грузовик гружёный паллетами со стройматериалами слетел с путепровода на шоссе Энтузиастов. Как рассказал один из очевидцев, водитель не справился с управлением видимо из-за неисправностей в тормозной системе и со второго ряда пересёк полосу для общественного транспорта, перескочил через бордюрный камень, далее пересёк трамвайные пути, сбил несколько секций гранитного ограждения и остановился тогда, когда кабиной упёрся в асфальт проходящей внизу дороги. К счастью, никто не пострадал. К месту был вызван спасательный кран для ликвидации последствий аварии. При помощи тросов из под машины извлекли большие куски разбитого ограждения, потом сам грузовик спустили вниз.