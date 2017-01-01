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Разворот под Мытищинским путепроводом перекрыт из-за строительства Северо-Восточной хорды

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23.07 23:03
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В районе Мытищинского путепровода, по которому Открытое шоссе проходит над путями МЦК, начинается строительство участка Северо-Восточной хорды, который соединит Щёлковское шоссе с Лосиноостровской улицей. В связи с этим проезд под путепроводом со стороны района Метрогородок полностью закрыли для движения в обоих направлениях. До закрытия под путепроводом было организовано двухстороннее движение, и водители могли здесь развернуться. Теперь такой возможности нет, но развернуться по-прежнему можно под тем же путепроводом, но со стороны района Богородское, проехав по 6-му проезду Подбельского.

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